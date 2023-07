ufficiale Pontedera, rinnova un perno del centrocampo: firma fino al 2024 per Benedetti

Rinnovo in casa Pontedera. Il club toscano ha annunciato di aver prolungato il contratto di Giacomo Benedetti fino al 30 giugno 2024. Di seguito il comunicato del club: "L'US Città di Pontedera comunica di aver trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con il calciatore Giacomo Benedetti per la stagione sportiva 2023/24. Prelevato nell'estate 2020 dalla Pianese, il trequartista classe 1999 ha collezionato 112 presenze, 9 gol e 8 assist in tre stagioni, diventando un punto di riferimento nel gruppo Granata. Felici di proseguire insieme, Giacomo!"

Nell'ultima stagione Benedetti è stato un punto fermo del Pontedera, con ben 37 presenze per un totale di 2.356 minuti. Per lui anche tre reti e ben cinque assist.