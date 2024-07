Ufficiale Arzignano, nuovo innesto a centrocampo: arriva l'ex Pontedera Benedetti

vedi letture

Dopo Pianese e Pontedera il centrocampista Benedetti saluta la Toscana per trasferirsi in Veneto e vestire la maglia dell'Arzignano. Lo comunica il club veneto riportando anche le parole del giocatore. Di seguito la nota della società:

Giacomo Benedetti è un nuovo calciatore dell’FC Arzignano Valchiampo. Il centrocampista classe ’99 di Montepulciano, ex Pontedera, ha firmato un biennale. Sua la maglia numero 11.

Cresciuto nella Pianese fino al debutto in Serie D prima e in Serie C poi, negli ultimi quattro anni ha militato con i colori del Pontedera (Serie C – Girone B). In totale sono 230 finora le presenze in carriera, 18 le reti, 19 gli assist.

"Il Direttore Sportivo e la società mi hanno cercato tanto: ho scelto di venire qui perché penso possa essere il progetto giusto per divertirmi e di conseguenza divertirsi insieme alla squadra togliendosi soddisfazioni - si legge sul sito - Porto la voglia, il lavorare bene e sempre al massimo. Fin da piccolo il calcio rappresenta per me una passione. Chiaramente, piano piano, diventa sempre più un lavoro però nella quotidianità riscontro sempre la bellezza di questo sport".