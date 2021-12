ufficiale Potenza, risoluzione consensuale con il centrocampista Enrico Zampa

Non parteciperà alla ripresa degli allenamenti di casa Potenza il centrocampista Enrico Zampa il quale ha risolto consensualmente il contratto. Ad Enrico - evidenzia una nota del club - va il ringraziamento del presidente Salvatore Caiata e di tutta la Società per l’impegno profuso nei mesi trascorsi a Potenza ed un sentito in bocca al lupo per la sua carriera.