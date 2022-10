ufficiale Rivoluzione Foggia, via il ds Belviso. Al suo posto Lauriola e Gallo in panchina

Serie C

Serie C

Rivoluzione in casa Foggia dopo l’esonero del tecnico Roberto Boscaglia nei giorni scorsi. Il club rossonero infatti nella giornata di oggi ha annunciato di aver ricevuto le dimissioni del direttore sportivo Emanuele Belviso che sono state accettate. Al suo posto il club dauno ha affidato la direzione sportiva a Matteo Lauriola.

In panchina invece arriva Fabio Gallo, reduce dall’esperienza come vice di De Biasi in Azerbaigian, che ha firmato un contratto fino a fine stagione.