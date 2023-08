ufficiale Sestri Levante, rinforzo dalla Fiorentina per l'attacco: ecco Toci

Dopo aver firmato il rinnovo con la Fiorentina a marzo per l'attaccante Toci c'è una nuova avventura in prestito lontano da Firenze. Il calciatore classe 2003 giocherà con la maglia del Sestri Levante, club neopromosso in Serie C. Questa la nota della società ligure:

"L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunicata l’arrivo in rossoblu di Eljon Toci in prestito dalla ACF Fiorentina . L’attaccante albanese, 20 anni, vanta 3 presenze in Serie C con il Sudtirol nel 2020 e tre stagioni nella Primavera della Fiorentina: 13 presenze nel 2020-21, 33 presenze e 11 gol nel 2021-22 e 28 presenze e 7 reti nel 2022-23. L’ex capitano dei viola domani sarà già a disposizione del tecnico rossoblu Enrico Barilari".