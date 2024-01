Ufficiale Pro Sesto, rinforzo dalla Serie A per l'attacco: ecco l'albanese Toci della Fiorentina

vedi letture

Dopo l'arrivo di Kristoffersen e l'addio di Petrelli si muove ancora il mercato delle punte in casa Pro Sesto con l'arrivo dalla Fiorentina del giovane Toci. Questo il comunicato del club lombardo:

"Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’ACF Fiorentina le prestazioni sportive di Eljon Toci.

Toci, nato a Dibër in Albania il 9 gennaio 2003, è una punta centrale che ha esordito tra i professionisti a 17 anni con la maglia del Südtirol. Con la squadra altoatesina, nell’anno del suo esordio tra i professionisti, ha raccolto 4 presenze. L’anno successivo è passato alla Fiorentina, maglia con cui ha collezionato 86 presenze e 18 gol con la formazione Primavera. Toci vanta anche una convocazione in Serie A, in occasione di Lazio-Fiorentina (ottobre 2021).

A luglio 2023 è passato in prestito al Sestri Levante, con cui ha collezionato 12 presenze tra Campionato di Serie C (girone B) e Coppa Italia Serie C. Il giovane attaccante classe 2003 ha anche vestito la maglia della Nazionale albanese: sono 17 infatti le presenze complessive tra Nazionale Under 19, 20 e 21. A Eljon il benvenuto in casa Pro Sesto, con i migliori auguri per un prosieguo di stagione ricco di soddisfazioni!"