Ufficiale Pro Patria, arriva in prestito annuale dalla Fiorentina il classe 2003 Eljon Toci

Eljon Toci, classe 2003, attaccante, è un nuovo giocatore della Pro Patria. Prestito per un anno dalla Fiorentina, il ragazzo ha trascorsi nelle nazionali giovanili dell’Albania e lo scorso anno 4 reti in 15 partite con la retrocessa Pro Sesto. Il curriculum parla di 122 gare disputate con 29 reti.

Bene nella Primavera della Fiorentina con 74 presenze e 18 reti, 1 goal su 2 presente in Supercoppa Primavera, 3 reti in 5 partite in under 18, 3 reti in 9 partite in Coppa Primavera, appannamento con 0 reti in 15 partite nel Sestri Levante (serie C) e rinascita con 4 reti in 15 partite nella Pro Sesto.