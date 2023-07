ufficiale Torres, il rinforzo in difesa arriva dal Sassuolo. Preso il terzino Mandrelli

Rinforzo in difesa per la Torres. Dal Sassuolo arriva a titolo definitivo il terzino Nicola Mandrelli. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

Nicola Mandrelli, terzino del Sassuolo, a rinforzare la linea difensiva. Cresciuto nei settori giovanili di Santarcangelo e Cesena, Mandrelli è stato poi acquistato dal Sassuolo con il quale ha disputato l'ultimo campionato primavera. Classe 2004, destro naturale, col club neroverde ha collezionato 25 presenze e un gol praticamente sempre da titolare.

Nella stagione precedente, in under 18 sempre con il Sassuolo, 25 presenze e 2 gol. Ora si appresta ad affrontare la prima stagione in un campionato professionistico. A Nicola Mandrelli va il grande in bocca al lupo per la nuova avventura in maglia Torres.