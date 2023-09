ufficiale Triestina, Vertainen vola in Grecia. Passa in prestito all'Athens Kallithea

Si chiude, almeno temporaneamente, l'avventura di Eetu Vertainen alla Triestina. Come infatti si legge in una nota ufficiale diramata poco fa dal club alabardato, l'attaccante finlandese è passato "all'Athens Kallithea, squadra militante nella Serie B greca. Il classe ‘99 è arrivato a Trieste lo scorso agosto e ha firmato con il Kallithea un accordo fino al 31 dicembre 2023, con un'opzione per estendere il prestito fino al 30 giugno 2024".

La stessa società giuliana augura poi i migliori auspici per la nuova stagione al proprio tesserato.

Il cui futuro verrà quindi rivisto a gennaio, quando in Italia aprirà la sessione invernale del calciomercato.