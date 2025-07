Ufficiale Union Brescia, colpo in difesa: dal Cesena arriva Silvestri a titolo definitivo

Colpo in difesa per l'Union Brescia. Il club di Pasini ha annunciato di aver acquistato, a titolo definitivo dal Cesena, il difensore Luigi Silvestri. Di seguito la nota del club:

Union Brescia è lieta di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo, dal Cesena Football Club, le prestazioni sportive del calciatore Luigi Silvestri. Il difensore ha sottoscritto un contratto con i biancoazzurri fino al 30 giugno 2027.

Nato a Palermo il 22 gennaio 1993, Silvestri è cresciuto nel settore giovanile dei Rosanero prima di esordire tra i professionisti con la Salernitana. Nel corso della sua carriera ha maturato una solida esperienza tra Serie C e Serie D, indossando le maglie di Campobasso, ACR Messina, Siena, Melfi, Paganese, Vibonese, Potenza, Avellino, Trapani e, appunto, Cesena.

Nella stagione 2023/24 è stato tra i protagonisti della promozione dei romagnoli in Serie B, venendo premiato come “Miglior difensore centrale” nella Top 11 della Serie C. In carriera ha totalizzato 258 presenze in gare ufficiali e realizzato 24 reti.

A Luigi, che vestirà la maglia numero 28, un caldo benvenuto a Brescia.