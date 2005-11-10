Vado, Candiano festeggia il primo gol: "Un'emozione importante. Qui progetto solido"

Prima gioia personale con la maglia del Vado per Maiko Candiano. Intervistato da Area C, format di Sky Sport dedicato alla terza serie, il centrocampista ha raccontato le sensazioni dopo il primo gol: "Un'emozione molto importante, avevo giocato finora e ci tenevo molto a far bene e prendere fiducia. Il mister ci ha portato fiducia e metodologie nuove, il che ci ha aiutato a ingranare la marcia".

Candiano: "Il Vado è una società seria"

Candiano ha poi ricordato la sua precedente esperienza a Siracusa e raccontato la scelta di trasferirsi al Vado: "Siracusa? Sono molto affezionato, peccato per le vicissitudini societarie. La trattativa col Vado è durata ben poco, conoscevo già il direttore Mancuso e il DG. Il Vado è una società seria, con un progetto solido e un presidente importante".