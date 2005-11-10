Ufficiale Vado, ufficiale l’arrivo di Maiko Candiano: esperienza e qualità per il centrocampo

Il Vado piazza un importante colpo di mercato e si assicura le prestazioni di Maiko Candiano. Il club ligure ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista classe 1992, reduce dall’esperienza con la maglia del Siracusa, dove nelle ultime due stagioni ha collezionato 68 presenze tra Serie C e Serie D.

Nato a Offenbach, in Germania, Candiano è cresciuto nel settore giovanile del Siena prima di intraprendere una lunga carriera tra i professionisti e i dilettanti di vertice. Nel corso degli anni ha vestito le maglie di numerosi club, tra cui Borgo a Buggiano, Leonfortese, Marsala, Akragas, Sicula Leonzio, Gela, Folgore Caratese, Pianese, Licata, Sestri Levante e Siracusa.

Un profilo di grande esperienza per il Vado: il centrocampista può vantare oltre 400 presenze in carriera, impreziosite da 57 gol e 40 assist. La sua duttilità rappresenta una delle principali caratteristiche, visto che può essere impiegato in più posizioni della mediana, dal ruolo di regista davanti alla difesa a quello di mezz’ala, fino alla posizione più avanzata di trequartista. Candiano ritroverà inoltre il direttore sportivo Paolo Mancuso, con cui ha già condiviso un percorso vincente al Sestri Levante. Nella stagione 2022/23, infatti, i due furono protagonisti della storica promozione in Serie C e della conquista della Poule Scudetto.