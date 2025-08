Ufficiale Virtus Verona, arriva in prestito annuale dall'Atalanta Endri Muhameti

Serie C

Oggi alle 12:43 Serie C

La Virtus Verona è lieta di annunciare l’arrivo in prestito, dall’Atalanta, del centrocampista Endri Muhameti. Il giocatore vestirà la maglia rossoblù fino al 30 giugno 2026.

Nato a Bergamo il 12 luglio 2004, di origini albanesi, Muhameti è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, dove ha maturato una solida esperienza con la formazione Under 23. Nelle ultime due stagioni ha preso parte al campionato di Serie C, collezionando complessivamente 26 presenze, alle quali si aggiunge una presenza in Coppa Italia di categoria.

Centrocampista dinamico, dotato di visione di gioco e temperamento, arriva alla Virtus Verona con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita e contribuire al progetto tecnico della nostra squadra.

A Endri va il più caloroso benvenuto da parte di tutta la società, lo staff tecnico e i tifosi. In bocca al lupo per questa nuova avventura, Endri: siamo felici di averti con noi!