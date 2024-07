Ufficiale Virtus Verona, dalla giovanili alla prima squadra. Primo contratto pro per Ojeh

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Virtus Verona fa sapere di essere "particolarmente lieta di comunicare di aver stipulato e sottoscritto il primo contratto professionistico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Paul Ojeh.

Classe 2007, attaccante dall'ottimo fisico, apprezzato per le capacità tecniche e realizzative, Ojeh è cresciuto nel settore giovanile rossoblù militando nelle compagini Under 17 e Under 19. Originario della Nigeria, nella passata stagione Paul è stato aggregato alla Prima Squadra in occasione di alcune gare di campionato, debuttando in Serie C NOW il 7 aprile 2024 nel corso di Triestina-Virtus, match vinto per uno a zero dalla formazione di Gigi Fresco. Subentrato a Damir Ceter nel secondo tempo, è così diventato il più giovane giocatore ad essere mai sceso in campo in Lega Pro in maglia rossoblù.

La Virtus Verona si complimenta con Paul, augurandogli di ottenere tante altre soddisfazioni, personali e di squadra, con la maglia della Virtus Verona!".