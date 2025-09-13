Ufficiale Vis Pesaro, dopo poco più di due mesi Camarlinghi saluta: ha risolto il contratto

Era il 5 luglio scorso, e la Vis Pesaro annunciava l'arrivo in biancorosso dell’attaccante Giulio Camarlinghi, proveniente dall’esperienza con il Desenzano in Serie D; classe 1999, il giocatore aveva firmato un contratto triennale, valido quindi fino al 30 giugno 2028, ma proprio al gong del calciomercato estivo, si erano fatte prepotenti voci che, come avevamo riportato, lo volevano lontano dalle Marche. Adesso, arriva la certezza, perché il giocatore ha risolto il contratto che lo legava al club.

Questa la nota: "La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Giulio Camarlinghi per la risoluzione del contratto in essere con il Club biancorosso.

La società rivolge a Giulio i migliori auguri per il proprio futuro personale e professionale".

Intanto, riprendendo il primo comunicato del club, quello di luglio, ricordiamo chi è Camarlinghi: "Giocatore moderno e duttile, è un attaccante di piede destro capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, puntando su rapidità e inserimenti. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Fiorentina e Livorno, nel 2017 si è laureato campione d’Italia nella categoria Berretti con la Primavera amaranto, guadagnandosi anche l’esordio tra i professionisti. L’attaccante ha poi maturato esperienza in Serie D, indossando le maglie di Como, Sangiovannese, Aquila Montevarchi, Pro Livorno Sorgenti, Seravezza Pozzi e infine Desenzano, dove ha vissuto una stagione da protagonista (6 gol e 6 assist in 34 presenze)".