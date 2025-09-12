Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
TMW

Roma, Soulé: "Mi sono allenato con Dybala, vedremo se Gasperini ci metterà dall'inizio"

ieri alle 19:53Serie A
di Niccolò Righi
fonte dall'inviato, Marco Campanella

Si è tenuto questo pomeriggio, a Roma, un evento Adidas che ha coinvolto l'attaccante dei giallorossi Matias Soulé. Queste le parole rilasciate dall'argentino ai giornalisti presenti, tra cui quelli di TuttoMercatoWeb.

Ha avuto modo di lavorare altre due settimane con Gasperini e di affinare l’intesa con Dybala. Siete pronti a partire anche insieme, come nel secondo tempo di Pisa?
"Non lo so, ovviamente abbiamo fatto tanto questa settimana e nella sosta. Ci siamo allenati insieme, poi non so quanti minuti ci darà dall’inizio, però sì: dobbiamo partire come abbiamo finito queste due partite, sarà fondamentale continuare così".

Sta cercando di conquistare la Roma e anche la Nazionale. Questo percorso non cambia il rapporto con il Mondiale e i suoi obiettivi: che idea si è fatto?
"Ovviamente quello è sempre un sogno. Tenendo la continuità qua è più possibile arrivare alla Nazionale, quindi spero di poter fare bene con la Roma, poi quello arriverà da solo. Questa è la strada e quello che devo fare".

Le manca ancora il gol davanti allo Stadio Olimpico pieno di tifosi romanisti. Ha segnato al derby, ma il gol in casa ancora no. È un obiettivo già a partire dalla sfida contro il Torino?
"Ci penso tanto, spero possa arrivare il più presto possibile. Non so perché ho segnato solo in trasferta, ma riuscirci con i nostri tifosi sarebbe bellissimo. Non vedo l’ora di farlo".

E' a un evento Adidas. È sempre bello incontrare i tifosi della Roma: che consiglio da a chi l'ha presa al fantacalcio?
"Ho visto un po’ di messaggi che mi mandano: “Ti ho preso al fantacalcio, mi raccomando!”. Mi metto a ridere perché capisco più o meno com’è il gioco, però spero di fare tutto il possibile per aiutare".

Sul suo ruolo: preferisce esterno, come ha fatto qualche volta lo scorso anno, o dietro la punta come ora?
"Adesso mi sto trovando bene in campo. Come hai detto, prima facevo l’esterno, quindi è stata una questione di abitudine e adattamento. Ora mi trovo molto bene e spero di crescere ancora di più".

Per questa stagione si sente di potersi caricare la Roma sulle spalle e diventare un leader tecnico della squadra?
"Ovviamente spero di fare il meglio per i miei compagni, aiutare in tutte le fasi. L’importante è vincere ogni partita e portare più punti possibile. Speriamo di raggiungere i nostri obiettivi".

