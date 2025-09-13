Ufficiale
Vis Pesaro, arriva l'addio definitivo con Kemayou. Risolto il contratto tra le parti
Poche righe, quelle diffuse dalla Vis Pesaro, per annunciare la risoluzione del contratto che legava il club marchigiano all'ala destra Merlin Nelson Kemayou, che lo scorso anno ha militato in Serie D nella fila del Chisola; la stagione ancora antecedente, per il classe 2005, solo due presenze con i biancorossi. Le parti, quindi, hanno optato quindi per l'addio.
Di seguito, la nota ufficiale della società:
"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Merlin Nelson Kemayou per la risoluzione del contratto che lo legava al Club.
A Merlin Nelson vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera".
