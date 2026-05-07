Vrenna: "Iscriveremo il Crotone. Ma non sappiamo che campionato potremo fare"

Uscirà domani in edicola la versione integrale, ma intanto il sito de Il Crotonese, offre un anticipazione di quella che è la lunga intervista rilasciata dal presidente del Crotone Giovanni Vrenna, all'indomani dell'eliminazione dei suoi dai playoff di Serie C, arrivata ieri dopo il pari contro la Casertana, che nella sfida secca giocata godeva del vantaggio della classifica della regular season.

Un momento che non appare semplice per la formazione calabrese, con il numero uno dei club che si è espresso così: "Non ci sono preclusioni, se arriva qualcuno che voglia sostituirmi non ci sarebbe alcun problema. Per i playoff c’è grande rammarico, siamo usciti a dieci minuti dalla qualificazione, è mancata forse cattiveria nei momenti chiave, ma ricordo che l’obiettivo erano i playoff e li abbiamo centrati. Il futuro? Non credo ci siano problemi per quanto riguarda l’iscrizione. Non sappiamo però che campionato potremo fare, ma il nostro intento è andare avanti”.

Non resta quindi che attendere quello che sarà il futuro, anche se comunque la società, dopo giorni di incertezza, sembra proprio essere salva.