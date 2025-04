Ufficiale Il Follonica Gavorrano del Dg Giovannini cambia: esonerato mister Masi

Terza sconfitta sconfitta consecutiva per il Follonica Gavorrano, che nel Girone E di Serie D non ha ancora centrato la matematica salvezza: la classifica non è drammatica, si parla di nono posto, ma le aspettative iniziali - al netto del predominio del Livorno in quel raggruppamento - erano ben diverse, e sono state deluse. A farne le spese, mister Marco Masi, esonerato; al suo posto, però, non dovrebbe arrivare nessun nuovo tecnico, i maremmani procederanno con l'attuale staff.

Ad annunciare l'esonero e a spiegare la situazione, quando mancano due giornate al termine della regular season, è stato il Direttore Generale del club Paolo Giovannini, che ha parlato in sala stampa dopo la sconfitta casalinga contro l'Orvietana.

Ecco le sue parole: Purtroppo pensavamo con largo anticipo, dopo la vittoria di San Donato, di aver chiuso la pratica della salvezza, era quella gara che vinta in trasferta ci doveva dare la spinta per ottenere poi egli ultimi quattro confronti non dico risultati sempre positivi, ma nemmeno prestazioni del genere: la squadra è rimasta impaurita, anche dopo San Donato. E oggi dico con grande dispiacere e rammarico che ci separiamo da mister Marco Masi, con lui avevo già parlato e probabilmente non si sarebbe continuato insieme, perché era straconvinto che la salvezza potesse essere raggiunta tranquillamente. Dispiace, molto, anche perché in una prima fase di campionato, quella successiva al mio arrivo, avevo visto poca qualità e intensità negli allenamenti, oggi non posso rimproverare nulla a nessuno: il torneo è iniziato male, con altre aspettative, troppo alte forse, e quindi prendiamo questa decisione. Però ringrazio tanto Masi. Chiaramente ho già parlato con la proprietà, non credo ci saranno stravolgimenti, probabilmente si andrà avanti con questo staff tecnico, difficile trovare chi accetti di venire per due giornate soprattutto se poi vogliono un nuovo mister l'anno prossimo: serve più che altro dare una scossa mentale ai ragazzi, per fare poi quei 2-3 punti che mancano per la salvezza. Ripartendo da capo, poi, potremmo arrivare nelle prime tre-quattro posizioni".