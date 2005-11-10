Ufficiale Pellissier rimane al ChievoVerona: sarà club Manager e Presidente Onorario del club

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il ChievoVerona fa sapere di proseguire "il proprio percorso di crescita nel segno della continuità e dell’identità che da sempre contraddistinguono il Club.

Per questo motivo, Sergio Pellissier, leader carismatico dentro e fuori dal campo e figura di riferimento della storia gialloblù, continuerà a mettere esperienza, competenza e senso di appartenenza al servizio della Società assumendo il ruolo di Club Manager, mantenendo al contempo la carica di Presidente Onorario.

Nella sua nuova veste, Pellissier sarà il punto di raccordo tra società, area sportiva e prima squadra, coordinando i rapporti tra le diverse componenti organizzative, rappresentando il Club nelle attività istituzionali e supportandone lo sviluppo delle relazioni sportive e societarie. Punto di riferimento per giocatori, staff e tifosi, collaborerà con tutte le aree della Società, contribuendo a rafforzare l’unità d’azione e a trasmettere quotidianamente i valori che rappresentano l’essenza del ChievoVerona.

La storia di Sergio Pellissier si intreccia indissolubilmente con quella del ChievoVerona. Con la maglia gialloblù ha disputato oltre 500 partite ufficiali, realizzando 139 reti e diventando il simbolo di un’intera generazione di tifosi. Tra i ricordi più prestigiosi restano le storiche partecipazioni alle competizioni europee, culminate nelle sfide contro Levski Sofia e Stella Rossa, apice del percorso sportivo del Club.

Terminata la carriera da calciatore, Sergio ha continuato a dimostrare il proprio attaccamento ai colori gialloblù, contribuendo in maniera determinante alla rinascita dell’A.C. ChievoVerona e alla costruzione di un progetto ambizioso, fondato sui valori che hanno reso questa realtà un esempio nel panorama calcistico italiano.

Con questo nuovo incarico, il Club rafforza ulteriormente il legame con una delle figure più rappresentative della propria storia, certo che la passione, la competenza e la leadership di Sergio Pellissier continueranno a essere un patrimonio fondamentale per il presente e per il futuro del ChievoVerona".