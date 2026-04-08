Pellissier su Kean: "Con l'Italia ha sbagliato gol perché ha pensato troppo. Poteva consacrarsi"

Nel corso dei "Tempi Supplementari", trasmissione in onda sulle frequenze di Radio FirenzeViola, è intervenuto l'ex attaccante Sergio Pellissier, attuale presidente di quel ChievoVerona in cui ha giocato per gran parte della sua carriera. L'ex calciatore ha parlato in particolare degli attaccanti della Fiorentina soffermandosi sulla presenza di Roberto Piccoli contro il Crystal Palace nella sfida di domani in Conference League: "Piccoli al posto di Kean? Per quanto l'hanno pagato dovrebbe dare tanto. Perdere Kean adesso per la Fiorentina è un tasto dolente, Piccoli si impegna molto ma deve segnare di più. Lavora tanto per la squadra, però serve qualcuno che faccia gol. Soprattutto nel caso di un attaccante".

Quanto può incidere nella testa di Kean l'eliminazione con la Nazionale?

"È stato umiliante per tutti, uscire così fa male. A dieci minuti dalla fine eravamo avanti, Kean ha sbagliato quel gol in contropiede che poteva regalare la vittoria alla squadra. Lui ha sbagliato perché ha pensato, ha avuto tempo per cercare di capire cosa fare e in quelle situazioni è dura se fai così: in tre-quattro secondi, nella partita che ti può consacrare, devi agire in un altro modo. si legge su Firenzeviola.it - Ma non era facile, veniva anche da trenta metri di stacco. Sono episodi complicati, e il primo gol è stato spettacolare. Lui nella seconda occasione doveva agire d'istinto, perché quando riflette è difficile".