TMW Pellissier: "In A non c'è una squadra che domina. Fiorentina? Servirà un ritorno enorme"

Intervistato da TMW Radio, Sergio Pellissier, storico bomber del Chievo oggi presidente onorario e direttore sportivo del club clivense, ha parlato anche dei temi attuali della Serie A:

Ieri il Napoli ha vinto la Supercoppa battendo il Bologna in finale. Più in generale, che campionato sta vedendo e come giudica la lotta scudetto?

«È un campionato abbastanza equilibrato. Non c’è una squadra che sta dominando e tutte stanno facendo fatica, ma questo è anche l’aspetto più bello: non avere la certezza di chi vincerà fino all’ultima giornata tiene tutti col fiato sospeso. Anche nelle zone basse non ci sono risultati scontati. La Serie A, negli ultimi anni, non offre più partite già scritte: non esiste più la “squadra materasso” e oggi può succedere davvero di tutto».

Un’ultima considerazione sulla Fiorentina, che ha trovato la prima vittoria dopo 16 giornate: può ancora salvarsi?

«La stagione non è iniziata bene ed è un’annata molto complicata, anche per tutto quello che ruota attorno alla società. Il campionato è lungo e il distacco non è impossibile da colmare, ma servirà un girone di ritorno enorme. Dovranno stare molto attenti, perché non sarà affatto semplice».