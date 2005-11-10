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Varesina, affidata la direzione sportiva a Scandola: è un ritorno

Varesina, affidata la direzione sportiva a Scandola: è un ritorno TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Gaetano
Simone Lorini
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Simone Lorini
ieri alle 21:49Serie D

Nuovo direttore sportivo per la Varesina, che ha dato oggi il bentornato ad Andrea Scandola: "La Varesina Calcio comunica di aver affidato ad Andrea Scandola l’incarico di Direttore Sportivo. Per Andrea si tratta di un ritorno in rossoblù dopo le due stagioni vissute alla Pro Sesto. Un ritorno fortemente voluto dalla proprietà, che ha individuato in lui il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo: una nuova fase da affrontare con idee chiare, grande motivazione e quel senso di rivalsa che dovrà accompagnare il cammino della Varesina.

Scandola ha sottoscritto un accordo biennale e sarà da subito operativo nella costruzione della Varesina del presente e del futuro. La società rivolge ad Andrea un caloroso bentornato e gli augura buon lavoro per questa nuova avventura insieme".

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