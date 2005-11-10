Ufficiale Salto tra i pro per Sassi. L'ex Varesina ha firmato un triennale con l'AlbinoLeffe

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'AlbinoLeffe "comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Varesina le prestazioni sportive del calciatore Simone Sassi, esterno offensivo classe 2007, che si legherà al club seriano con un contratto sino al 30 giugno 2029.

Nativo di Varese, Sassi è cresciuto nel Settore Giovanile del Milan, militando nel vivaio rossonero sino in Under 17. Il giovane centrocampista comasco ha poi debuttato a livello seniores - ancora 17enne - in maglia Varesina, club con cui ha disputato le ultime due annate agonistiche in Serie D (girone B). Con le 'Fenici', in quarta serie, ha messo complessivamente a referto 37 presenze, 2 gol e 8 assist.

A Simone, un sentito benvenuto da parte di tutta la famiglia AlbinoLeffe e un grande in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica".

Sempre ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le parole del giocatore: "“Entrare a far parte di questo club rappresenta un'emozione speciale. Pensare che già da domani si inizi a fare sul serio è splendido: non vedo l'ora di cominciare con la squadra, fortunatamente dovrò aspettare molto poco (sorride, ndr). Prima volta in Serie C? Ho avuto modo di seguire la categoria: sono consapevole di come il livello delle partite si alzi, ma lavorerò per farmi trovare pronto ai nuovi standard, cercando di dare il maggior contributo possibile. Sali? Jack, con cui ho condiviso la Stagione 2024/25 in Varesina, è un punto di riferimento sia sul piano umano sia su quello calcistico: sono certo che saprà darmi una grande mano. Quanto ha fatto lo scorso anno, poi, rappresenta un grande stimolo: ha dimostrato che in questo club, se si fanno le cose per bene, si possono ottenere grandi risultati".