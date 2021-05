...con Aurelio Andreazzoli

“Riscoperto che in A non c’è solo la Juve... Spezia rivelazione. Fiorentina? Evidentemente ha sbagliato qualcosa... Empoli, bentornato in Serie A. E io...”

“Dopo tanti anni si è riscoperto che in campionato non c’è solo la Juventus. In basso invece il Benevento è retrocesso a 33 punti, io sono andato giù a 38. È stato un campionato anomalo che ha favorito la salvezza di qualcuno”. Così a Tuttomercatoweb l’ex allenatore di - tra le altre - Genoa, Roma ed Empoli Aurelio Andreazzoli.

La rivelazione della Serie A: lo Spezia.

“Non solo per la classifica ma anche per il gioco espresso e il modo in cui si è presentato in campo”.

Italiano quindi promosso a pieni voti.

“Direi proprio di sì. Lo dicono i risultati”.

A sorpresa il Napoli è rimasto fuori dalla Champions.

“Finché non c’è il fischio finale essere convinti di fare risultato è da presuntuosi. Le partite vanno giocate sempre. Anche il Milan era dato per sconfitto e invece è andata come avete visto tutti”.

Ci si aspettava di più dalla Fiorentina...

“Due anni fa ha pareggiato all’ultima partita contro il Genoa non giocando. Se una squadra che tutti me compreso danno con dei valori importanti se si ritrova in quelle condizioni evidentemente qualcosa ha sbagliato”.

L’Empoli intanto è tornato in Serie A.

“Sono contento. È stata un’ingiustizia dover scendere due anni fa e aver ripreso la Serie A in breve tempo è un risultato che merita i complimenti per presidente e il direttore sportivo. E anche Dionisi che ha dimostrato tranquillità e gioco”

E leí, mister? Ha avuto alcune proposte...

“Ho ricevuto alcune proposte ma ho preferito non rientrare. Sicuramente ho voglia di tornare, ma di fronte ad una scelta convincente”.