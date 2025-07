Ufficiale Ospitaletto, nuovo innesto in attacco: ha firmato Bertoli. Arriva dal Varesina

L’A.C. Ospitaletto Franciacorta è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento dell’attaccante Marco Bertoli, che vestirà i colori Orange nella stagione sportiva 2025/2026.

Classe 1999, nato a Bergamo il 4 settembre, Bertoli è un attaccante dalla struttura imponente e capace di segnare in ogni modo. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, con cui ha conquistato il titolo nazionale Under 17 nel 2016 insieme a compagni come Bastoni, Colpani e Delprato, ha iniziato la carriera tra i grandi con il Villafranca Veronese, realizzando 12 reti al primo anno in Serie D.

La sua esperienza tra i professionisti lo ha visto indossare la maglia della Feralpisalò in Serie C, prima di proseguire la carriera in Serie D con Ambrosiana, Franciacorta e Virtus Ciserano Bergamo, dove si è definitivamente affermato. Nella stagione appena conclusa, con la maglia della Varesina, ha disputato la sua miglior annata realizzativa, laureandosi capocannoniere del Girone B di Serie D con 25 gol in 38 partite, per un totale di 41 reti nelle ultime due stagioni.

Con questo importante innesto, l’A.C. Ospitaletto Franciacorta aggiunge qualità, esperienza e potenza al reparto offensivo.

La società augura a Marco un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura in Orange.