Ufficiale Lecco, colpo Mallamo in mezzo al campo: ha firmato un biennale con opzione

Innesto in mezzo al campo per il Lecco che ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo del classe 2002 Andrea Mallamo attraverso i propri canali ufficiali. Di seguito la nota della società bluceleste:

"La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Mallamo.

Il centrocampista italiano ha trascorso l’ultima stagione tra le fila della Pro Patria, con cui ha concluso il suo tesseramento il 30 giugno 2025.

Mallamo ha firmato un contratto che lo lega alla Calcio Lecco 1912 fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione a favore della società per il prolungamento del contratto di un’ulteriore stagione sportiva.

Mallamo indosserà la maglia numero 6.

Nato a Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano, il 22 ottobre 2002, centrocampista centrale, è entrato nel settore giovanile dell’Atalanta a 10 anni. Ha militato nel vivaio nerazzurro fino all’Under 17. Nella seconda parte della stagione 2018/19 ha vissuto la sua prima esperienza con la Primavera del Parma, per poi tornare a Bergamo per un altro semestre e in seguito trasferirsi stabilmente a Parma del 2020, militando in Primavera.

Ha in curriculum convocazioni con la Prima Squadra gialloblù in Serie B. In prestito al Messina nel 2022/23 ha vissuto la sua prima stagione tra i professionisti. Ha trascorso l’ultimo biennio con la Pro Patria, collezionando 51 presenze complessive.

Benvenuto Andrea nella grande famiglia Bluceleste".