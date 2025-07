Ufficiale Ternana, riscattata la centrocampista Petrara: sarà rossoverde per altre due stagioni

Dopo la promozione in Serie A Women, la Ternana prosegue nella sua campagna di conferma delle protagoniste dell'ultima stagione. L'ultima in ordine di tempo a legarsi più strettamente ai colori rossoverdi è la centrocampista Petrara che è stata riscattata dalla Roma da dove era arrivata in prestito due stagioni fa. Di seguito la nota del club umbro e le prime parole della calciatrice dopo la firma:

"La Ternana Women è lieta di comunicare il trasferimento a titolo definitivo di Maria Grazia Petrara. Per la centrocampista classe 2004, tra migliori della storica promozione in Serie A, è stato siglato un accordo biennale con opzione per la stagione 2027/28. Dopo due stagioni in rossoverde con la formula del prestito, Petrara continuerà a vestire la maglia delle Fere anche nel massimo campionato. Corsa, tecnica, pressing e continuità: qualità che hanno contraddistinto il suo percorso fino a oggi e che saranno ancora al servizio del centrocampo rossoverde".

Queste le sue prime dichiarazioni: “La storia continua. Quando ti senti a casa, non serve pensarci troppo. Sono molto felice di proseguire il mio percorso con la Ternana Women e ringrazio la società per l’opportunità e la fiducia. Ci vediamo in Serie A!”

Noi non vediamo l'ora di viverla insieme questa storia. Forza Fere.