Ufficiale Doppia conferma in casa Lazio: rinnovato il prestito di D'Auria e riscattata Cafferata

vedi letture

La Lazio continua a lavorare in vista della prossima stagione e nella giornata di oggi ha annunciato due importanti conferme come quelle di Federica D'Auria, classe 2003 autrice di 22 presenze e un gol nella passata stagione, e di Federica Cafferata, classe 2000 arrivata nel gennaio scorso e autrice di sei gare in biancoceleste. Questo il comunicato della società capitolina:

"Sesto posto in classifica con quarantuno punti conquistati e una seconda parte di campionato dominata, arricchita da sette vittorie e una sola sconfitta. Questo il bilancio dell’ultima stagione della Lazio Women che, dopo i rinnovi di Simonetti, Connolly e Zanoli, continua nel percorso di consolidamento del proprio organico con le conferme di D’Auria e Cafferata.

Federica D’Auria, che in biancoceleste ha siglato il primo gol in Serie A ottenendo anche l’esordio in Nazionale, prosegue infatti la sua avventura nella Capitale grazie al rinnovo del prestito annuale dalla Juventus integrato anche dalle clausole di riscatto e controriscatto.

Trasferimento a titolo definitivo, invece, per Federica Cafferata che, dopo i primi mesi convincenti della scorsa stagione in biancoceleste, saluta la Juventus".