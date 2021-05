...con Massimo Maccarone

“Inter, Scudetto meritato. Il gioco? Conte porta risultati. Carrarese esperienza importante, voglio fare l’allenatore. Empoli? Non con questa proprietà”

“Fino ad un certo punto il campionato è stato equilibrato. Poi l’Inter ha messo una marcia in più”. Così a Tuttomercatoweb l’ex attaccante di - tra le altre - Siena, Palermo ed Empoli, Massimo Maccarone.

Che è successo al Milan nel girone di ritorno?

“Il Milan arriva da un girone di ritorno dell’anno scorso molto importante. Le dinamiche le conoscono i protagonisti, ma tra infortuni e Covid ha avuto dei problemi e ovviamente la rosa dell’Inter è più ampia”

Qualcuno ha criticato il gioco di Conte.

“In Italia contano più i risultati del bel gioco. Però l’Inter crea tanto e ha fatto tanti gol. Ha un gioco tattico. E Conte sta facendo ciò che gli è stato chiesto. Ha vinto con la Juve, con il Chelsea e adesso vincerà con l’Inter”.

Come è stata la sua esperienza alla Carrarese con Baldini?

“A livello personale è stata un’esperienza importante. Purtroppo è stata un’annata storta. Dispiace per mister Baldini che ha chiuso un ciclo dove c’erano altre aspettative. A volte però ci sono delle dinamiche che ti portano altri risultati. Ma a livello personale è stata un’esperienza che mi servirà”.

Insomma, si bede allenatore in futuro...

“Voglio fare l’allenatore. E sono già pronto perché mi piacciono le sfide”

Intanto l’Empoli sta per tornare in Serie A.

“Costruisce sempre squadre e sceglie allenatori bravi. Quando una società ha dei progetti poi nulla accade per caso”.

Il sogno per il futuro è la panchina dell’Empoli?

“Empoli è sempre stata la mia casa. Ma non potrò mai tornarci con questa proprietà e con questa dirigenza. Poi in futuro non si sa mai...”.