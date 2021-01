...con top&flop

I voti della stampa: Massara-Maldini sugli scudi, Vagnati il flop del 2020

Tempo di bilanci. E di voti. Milan protagonista in campo e sul mercato grazie al lavoro della coppia Maldini-Massara. Per i giornalisti interpellati, a maggioranza il direttore sportivo flop del 2020 è Davide Vagnati, ex SPAL e adesso al Torino. Ecco i risultati del sondaggio di TuttoMercatoWeb...

Michele Criscitiello (Direttore TuttoMercatoWeb - Sportitalia)

Top

Paolo Maldini

La motivazione:

“Non gli avrei dato una lira, ha vinto tutte le scommesse. Per il Milan un 2020 da ricordare. Merita applausi”.

Flop

Fabio Paratici

La motivazione:

“Non ha scelto lui l’allenatore, il mercato non ha pagato, poi ancora il caso Suarez. E la squadra non viaggia”.

Fabrizio Biasin (Libero)

Top

Mauro Meluso

La motivazione:

“Il direttore sportivo dello Spezia, del quale non conosco neppure il nome, perché in un mese ha costruito una squadra in grado di giocarsela in serie A”.

Flop

Davide Vagnati

La motivazione:

“Se scegli Giampaolo devi prendere i giocatori per Giampaolo. Esattamente quello che non è successo”.

Nicola Binda (Gazzetta dello Sport)

Top

Giovanni Rossi

La motivazione:

“Il Sassuolo riesce sempre a scoprire giocatori all’altezza della Serie A”

Flop

Walter Sabatini

La motivazione:

“Una piazza come Bologna non può limitarsi ad un progetto giovani ma deve competere per qualcosa di più importante”.

Paolo De Paola

Top

Giovanni Sartori

“Ha avuto la bravura di saper gestire situazioni anche complesse senza mai apparire in prima persona”

Flop

Gianluca Petrachi

La motivazione:

“Alla Roma ha cercato di usare il pugno di ferro in situazioni dove non aveva il potere per farlo. Si è auto eliminato senza colpo ferire”.

Gianluigi Longari (Sportitalia)

Top

Ricky Massara - Paolo Maldini

La motivazione:

“Al di là della classifica che probabilmente non rispecchierà l’esito finale del campionato, l’accoppiata rossonera ha dimostrato di essere ottimamente assortita, senza piegarsi all’iniziale scelta societaria di affidarsi ad altri profili come quello di Rangnick. Dimostrazione di carattere, rafforzata dalla bontà delle scelte di mercato in entrata. Entrambi hanno dimostrato di avere imparato dalle esperienze passate: Massara con la competenza finalmente libera di essere sviluppata anche senza il padre putativo Sabatini e Maldini con la rapidità nella quale si è calato nella parte, veicolando il suo carisma nell’opera di convincimento che ha contribuito a far sposare ad alcuni giocatori un progetto in fase di rinascita”.

Flop

Daniele Faggiano

La motivazione:

“Ovviamente il lavoro di Parma va ascritto alla lista dei successi del Direttore. A maggior ragione, però , le motivazioni sono tutte legate alla scelta estiva di accettare un progetto senza futuro come quello del Genoa. Un Direttore capace come ha dimostrato di essere Faggiano ed in potenziale rampa di lancio non avrebbe dovuto accettare una sfida persa in partenza come quella di coesistere con Preziosi. Esito scontato e confermato dai fatti prima ancora della sosta di dicembre”.

Luca Marchetti (Sky)

Top

Maldini-Massara

La motivazione:

“Non uno ma due, Maldini-Massara. Impossibile non “nominarli”. I frutti del loro lavoro sono sotto gli occhi di tutti. Pioli (una scelta) ha esaltato il progetto che (con Boban) avevano in testa. Ma passare ai fatti è sempre molto più complicato”.

Il... meno bravo

Daniele Pradé

“Lui stesso ha detto che i risultati della Fiorentina dipendono principalmente da lui. Non crediamo sia per forza così, ma la sua esperienza avrebbe potuto essere sfruttata diversamente”.

Stefano Salandin (Tuttosport)

Top

Ricky Massara

La motivazione:

“Ha lavorato bene sia sul mercato che nella gestione. Non cerca valenza mediatica e bada alla sostanza”.

Flop

Daniele Faggiano

La motivazione:

“Non si abbandona un progetto come Parma per affrontarne un altro e divorziare dopo tre mesi”.

Fabio Massimo Splendore (Corriere dello Sport)

Top

Ricky Massara

La motivazione:

“Nel Milan giovane e in vetta ci sono le competenze e le intuizioni di un profondo conoscitore del talento”.

Flop

Davide Vagnati

La motivazione:

“Assume l'incarico nella seconda parte dell'anno ma le sue scelte non trovano conforto nei risultati del Toro. E nel calcio i risultati contano”.

Ciro Venerato (Rai)

Top

Ricky Massara

La motivazione:

“Insieme a Maldini ha centrato acquisti in prospettiva. Da Hauge a Saleemakers. Non solo big”.

Flop

Davide Vagnati

La motivazione:

“Il Toro aspirava ad un ruolo importante in ottica Europa League ma ora è mestamente ultimo tra la sorpresa generale. Giampaolo non ha avuto i calciatori richiesti”.