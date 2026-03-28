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Anche il Cagliari di Allegri si trovò in questa situazione. il ricordo di Lazzari

Anche il Cagliari di Allegri si trovò in questa situazione. il ricordo di LazzariTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 06:59Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Matteo Bordiga per TUTTOCAGLIARI.NET

L’ex centrocampista del Cagliari Andrea Lazzari, intervistato da Tuttocagliari.net, riavvolge il nastro della memoria ed esorta i rossoblù di Fabio Pisacane a non demordere, ricordando che “noi tanti anni fa inaugurammo il campionato con cinque sconfitte consecutive e poi, grazie a una scintilla scoccata alla sesta giornata contro il Milan, ritrovammo smalto e convinzione”.

Andrea, in questo periodo al Cagliari gira tutto storto: cinque ko e due pareggi nelle ultime sette partite e, come se non bastasse, un gioco che - per usare un eufemismo - stenta a decollare. Come si viene fuori da una situazione così critica?

“Parlo per esperienza personale: io ho vissuto una situazione molto simile a Cagliari sotto la guida di Massimiliano Allegri. Nel campionato 2008-2009 le prime cinque giornate portarono in dote cinque sconfitte, e l’atmosfera che si respirava non era certo delle migliori. Si vociferava con insistenza, infatti, di un possibile esonero di Allegri. Poi trovammo la svolta pareggiando per 0-0 in casa, al termine di una prestazione molto brillante, contro il Milan di Carlo Ancelotti.
Ecco, anche al Cagliari attuale serve una scossa, una scintilla: magari una vittoria convincente, o anche solo una bella prestazione. E il corso della stagione cambierà improvvisamente; d’altra parte Caprile e compagni hanno già dimostrato di avere un’idea chiara di gioco e di saper stare in campo. In più quella sarda è una squadra dotata di indiscutibili valori tecnici.”

Il 4 aprile, subito prima di Pasqua, si andrà a Reggio Emilia per sfidare lo scanzonato Sassuolo di Fabio Grosso. Quale dovrà essere l’approccio del Cagliari contro un avversario in salute e del tutto privo di preoccupazioni di classifica?

“Beh, mister Pisacane ha sotto gli occhi i suoi giocatori tutti i giorni, quindi saprà molto meglio di me come impostare la gara. Io personalmente in questo momento sceglierei chi mi dà più certezze e garanzie dal primo al novantesimo minuto. Ma Fabio ha fin qui dimostrato di essere un grande allenatore, quindi sarà in grado di approntare la strategia migliore. Di certo questo match nasconde tante insidie: i neroverdi là davanti dispongono di elementi in grado di far male a chiunque. Insomma, servirà la miglior versione del Cagliari per portare via punti dal Mapei Stadium.”

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