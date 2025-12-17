Lazzari: "Il Cagliari sta assimilando i meccanismi di Pisacane. Pisa? Ogni gara è insidiosa"

L'ex centrocampista rossoblù Andrea Lazzari, intervistato da TuttoCagliari.net, ha parlato della squadra di Pisacane e successivamente dello scontro diretto casalingo contro il Pisa: "Io credo che i ragazzi stiano interiorizzando i meccanismi e i movimenti che mister Pisacane cerca di inculcargli. E i risultati si vedono: le ultime prestazioni sono state molto positive, il che certifica una crescita costante da parte dei rossoblù sia sul piano tecnico che dal punto di vista psicologico.

La gara col Pisa? Oggi come oggi tutte le compagini di serie A sono temibili. Non appena commetti anche solo un piccolo errore, beh chiunque ti castiga. Il Pisa, poi, a mio giudizio meritava più di quello che ha raccolto fino ad ora: specie in alcune partite Moreo e compagni sono stati sfortunati. Detto questo, ogni gara fa storia a sé e nasconde delle insidie.

Immagino che Pisacane chiederà ai suoi di andare subito a prendere alti i nerazzurri di Gilardino, per indirizzare il match fin dalle prime battute. Anche se da molti anni gli allenatori hanno a disposizione i famosi video, coi quali vanno a vivisezionare ogni movimento e ogni meccanismo delle formazioni avversarie. Analizzando attentamente il Pisa il mister rossoblù, alla fine, potrebbe anche optare per una strategia diversa".