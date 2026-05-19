Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Alla Samp arriva Morelli: è lui il nuovo CEO Corporate della compagine blucerchiata

Alla Samp arriva Morelli: è lui il nuovo CEO Corporate della compagine blucerchiataTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 11:35Serie B
Claudia Marrone

Ne stavamo parlando già da ieri, ci sarebbe stato l'ingresso di un nuovo profilo professionale in casa Sampdoria, e adesso arriva l'ufficialità del tutto: il dottor Claudio Morelli, arrivato ieri a Bogliasco, diventerà il nuovo CEO Corporate della compagine blucerchiata, in sostituzione di Raffaele Fiorella. Dirigente svizzero, Morelli ha arriva dall'Academy del Servette, dove si è occupato non solo di questioni tecniche ma anche della gestione delle infrastrutture.
Questa, la nota diffusa dal club:

"L’U.C. Sampdoria S.p.a. comunica l’ingresso nel club del dott. Claudio Morelli.

Nato in Svizzera da genitori italiani, laureato in Economia e Commercio e specializzato in Finanza e Contabilità Internazionale presso l’Università di Ginevra, vanta una trentennale esperienza internazionale nel settore finanziario presso KPMG, Capital Group e Pictet Asset Management, con trascorsi nel mondo del calcio in qualità di allenatore, analista tattico e dal dicembre del 2023 presidente dell’Academy del Servette F.C.

Una volta completate le necessarie formalità societarie e amministrative, il dott. Morelli andrà a sostituire il dott. Raffaele Fiorella nel ruolo di CEO Corporate del club blucerchiato.

Al dott. Fiorella vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per l’incredibile lavoro svolto in una fase complessa e delicata, durante la quale non ha mai fatto mancare il suo sostegno e la sua vicinanza ai tifosi, ai partner e a tutte le autorità pubbliche".

Articoli correlati
Sampdoria, oggi è il giorno di Morelli: il nuovo ad è arrivato a Bogliasco stamattina... Sampdoria, oggi è il giorno di Morelli: il nuovo ad è arrivato a Bogliasco stamattina
Sampdoria, oggi l'esordio del nuovo ad Morelli a Bogliasco: chi è il nuovo dirigente... Sampdoria, oggi l'esordio del nuovo ad Morelli a Bogliasco: chi è il nuovo dirigente blucerchiato
Sampdoria, movimenti nel CdA: potrebbe tornare Molango. Ed entrerà il nuovo ad Morelli... Sampdoria, movimenti nel CdA: potrebbe tornare Molango. Ed entrerà il nuovo ad Morelli
Altre notizie Serie B
Il Vicenza accelera sul fronte rinnovi: vicino l'accordo fino al 2027 per Talarico... Il Vicenza accelera sul fronte rinnovi: vicino l'accordo fino al 2027 per Talarico
Monza, cresce l'attesa per la sfida con la Juve Stabia: attesi oltre 10mila tifosi... Monza, cresce l'attesa per la sfida con la Juve Stabia: attesi oltre 10mila tifosi allo stadio
Empoli, incontro con Caserta per discutere il futuro. Ma solo dopo il Cammino di... Empoli, incontro con Caserta per discutere il futuro. Ma solo dopo il Cammino di Santiago
Sambenedettese, Touré piace in Serie B: quattro club sulle sue tracce Sambenedettese, Touré piace in Serie B: quattro club sulle sue tracce
Modena, Santoro: "Dispiace per l'epilogo della stagione. Futuro? Ho rinnovato, c'è... Modena, Santoro: "Dispiace per l'epilogo della stagione. Futuro? Ho rinnovato, c'è un progetto"
Mantova, in vista incontro Piccoli-Modesto. Obiettivo blindare anche Trimboli Mantova, in vista incontro Piccoli-Modesto. Obiettivo blindare anche Trimboli
Modena, rivoluzione in attacco: resta solo Pedro Mendes. Piace Stuckler Modena, rivoluzione in attacco: resta solo Pedro Mendes. Piace Stuckler
Fortin, il padre difende Mattia: “Panchina inspiegabile. Futuro? Decide il Lens” Fortin, il padre difende Mattia: “Panchina inspiegabile. Futuro? Decide il Lens”
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Conte, Palladino e Sarri al 5%, Spalletti al 90 nonostante il crollo della Juventus: squadra per squadra, tutte le percentuali di permanenza degli allenatori di Serie A
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, terminato l'incontro in sede tra Chivu e la dirigenza. Dal rinnovo al mercato: tutte le ultime
Immagine top news n.1 Giudice Sportivo Serie A: Wesley, Rovella e altri 9, ecco chi salta l'ultima giornata
Immagine top news n.2 Alla Juventus saltano anche i nervi: multati Locatelli e Vlahovic dopo la lite in campo
Immagine top news n.3 Simonelli: "Respingo i sospetti di Binaghi. E nessun errore da parte di Lega Serie A"
Immagine top news n.4 Napoli-Conte, l'addio era nell'aria da un po': De Laurentiis non può più accontentarlo
Immagine top news n.5 Lautaro: "Inter, a luglio ero devastato. Se fosse arrivata un'offerta importante forse..."
Immagine top news n.6 Solo tre allenatori hanno la certezza di rimanere nei club. E poi si parla di progetto
Immagine top news n.7 Una nuova figura si sta affacciando con forza sul mondo Milan. Chi è e che cosa farà
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Via al domino allenatori: da Sarri a Conte e Allegri. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Budget e obiettivi: come ripartirà l'Inter dopo lo scudetto. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il coraggio del Cagliari: così Pisacane si è guadagnato la conferma
Immagine news podcast n.3 Cinque giocatori al centro del progetto Venezia in Serie A
Immagine news podcast n.4 Un grande 9 di ritorno e due top tra porta e centrocampo: nasce la nuova Juve
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Dario Canovi: "Con Spalletti forse alla Juve cominciano a proteggere un progetto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Allegri, Conte e Sarri superati. Al Milan vedrei bene De Rossi"
Immagine news Serie A n.3 Bordin: "Napoli squadra fortissima. Per la panchina tanti nomi, ma dico Italiano"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, i migliori 5 italiani dopo 37 giornate: Dimarco fa il vuoto
Immagine news Serie A n.2 La Champions che verrà: proiezione 2026/27. Salgono a 24 le qualificate alla League Phase
Immagine news Serie A n.3 Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 37 giornate: Hojlund sale sul podio
Immagine news Serie A n.4 Panchina cercasi: i migliori allenatori su piazza. Maran saluta e si accasa
Immagine news Serie A n.5 Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 12 giornate: riecco McTominay
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, domani in agenda contatti con Maurizio Sarri. E poi decisione a breve
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Vicenza accelera sul fronte rinnovi: vicino l'accordo fino al 2027 per Talarico
Immagine news Serie B n.2 Monza, cresce l'attesa per la sfida con la Juve Stabia: attesi oltre 10mila tifosi allo stadio
Immagine news Serie B n.3 Empoli, incontro con Caserta per discutere il futuro. Ma solo dopo il Cammino di Santiago
Immagine news Serie B n.4 Sambenedettese, Touré piace in Serie B: quattro club sulle sue tracce
Immagine news Serie B n.5 Modena, Santoro: "Dispiace per l'epilogo della stagione. Futuro? Ho rinnovato, c'è un progetto"
Immagine news Serie B n.6 Mantova, in vista incontro Piccoli-Modesto. Obiettivo blindare anche Trimboli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Monopoli si rinforza per la per la prossima stagione: preso il centrocampista Gioielli
Immagine news Serie C n.2 Trapani, Antonini vince in Tribunale contro il Fisco: "Ci devono riammettere in Serie C"
Immagine news Serie C n.3 La Dolomiti andrà avanti con Bonatti. Giugliarelli annuncia: "Punto di riferimento da cui ripartire"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Crespi ha convinto: l'attaccante sarà riscattato dall'Avellino
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Maita: "Scegliere Floro Flores è stata una magia. Solo il Catanzaro come noi"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, quarti di finale dei playoff: gli arbitri delle quattro gare di ritorno. Da qui, le semifinaliste
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Como-Parma
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Genoa-Milan
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 I sogni son desideri...ma anche realtà. Bartalini esordisce con la Fiorentina Femminile
Immagine news Calcio femminile n.2 Giugliano MVP, Wullaert miglior attaccante: tutti i premi della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Como non lascia, ma raddoppia: il prossimo anno in Serie A ci sarà anche il derby in riva al lago
Immagine news Calcio femminile n.4 Giugliano MVP della Serie A femminile: "Scudetto speciale, nessuno se lo aspettava"
Immagine news Calcio femminile n.5 Malagò: "Il calcio femminile può crescere, ma bisogna partire dalle basi"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio, D’Auria: "Stagione in crescita, ora faremo un bilancio. Nazionale? Spero nella chiamata"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Sauro Fattori, dalla Fiorentina un viaggio lungo una vita nel calcio italiano Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Caos Roma-Lazio: Lega vs Prefettura, la deriva del calcio italiano