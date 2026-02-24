Lazzari sulla Fiorentina: "Ranieri ottimo giocatore altrimenti non sarebbe riemerso"

Andrea Lazzari, ex calciatore di Fiorentina e Pisa è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare della vittoria dei viola sui nerazzurri: "Era una partita non facile perché importantissima per entrambe le squadre. Brava la Fiorentina a sfruttare le sue occasioni. Io sono arrivato per arrivare in Europa e mi sono ritrovato nella stessa situazione, salvi alla penultima giornata, e certe stagioni dunque càpitano".

Chi può essere leader?

"Uno può essere Gosens o De Gea, che hanno più esperienza, anche se sono abituati a lottare per altri obiettivi e la salvezza invece, vi assicuro, è tutt'altra cosa. Quando non sei abituato, qualcosa lasci, per questo sta facendo fatica a uscire dalla situazione. Per fortuna ora gli episodi ti stanno girando bene, questo merito del gruppo e dell'allenatore, sono segnali importanti".

Luca Ranieri ha vissuto una strana parabola, che giocatore è?

"Il giocatore è ottimo, ci mette sempre impegno, altrimenti non sarebbe uscito dalla situazione vissuta. Vedo un professionista che ci mette la faccia e in campo dà tutto nonostante con dei limiti".

Che partita sarà con l'Udinese?

"Vorrà riscattarsi dalla partita persa con il Bologna e credo che sia un campo sempre difficile perciò la Fiorentina dovrà essere concentrata e lottare su ogni pallone, aiutare i compagni fino al 90'. I bianconeri sono spenzierati e dunque possono avere risultati altalenanti".

Udine evoca il ricordo di Astori?

"Quando c'è la partita della Fiorentina con l'Udinese il ricordo non può che andare a Davide".

Vanoli confermato?

"Le società fanno tante valutazioni. Intanto se riesce a portare la barca in porto si gioca una buona fetta di credibilità ma poi non si sa mai".