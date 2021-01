Argurio: “Roma in lotta per il vertice fino alla fine. Grande lavoro sui giovani dei dirigenti”

Christian Argurio, ex scout di Juventus e Udinese, con un passato come ds di Catania e Messina ha rilasciato alcune dichiarazioni a Taca La Marca sulla lotta al vertice in Serie A: “È un campionato interessante e sarà aperto sino alla fine. La Juventus ci sarà sempre, però rispetto gli altri anni dovrà rincorrere, i bianconeri sono in una fase di rinnovo con tanti giovani, tra i quali vi è un calciatore molto forte che ammiro molto come De Ligt. Ci sono ovviamente le basi che in questa stagione possa vincere qualche altra realtà, difatti le due milanesi potrebbero essere le vere pretendenti al titolo. Dispiace per il Napoli che ha dovuto sopportare alcune situazioni esterne, tra infortuni e quanto sta passando Gattuso, che ammiro molto, stare in panchina con i suoi problemi dimostra grande coraggio, volontà e passione per questo sport. Alla fine sono convinto che Roma, Napoli e Juventus saranno lì a battagliare sino all’ultimo. I giallorossi sono una squadra temibile e ben costruita e organizzata, tra l’altro la Roma a livello dirigenziale sta facendo un grandissimo lavoro anche nella maturazione e nella valorizzazione di giovani molto importanti di cui sentiremo parlare a lungo e alcuni li abbiamo già visti esordire. Lavorare già per il prossimo futuro con giovani di altissimo livello e già pronti è una grande capacità e un grandissimo merito di chi lavora nell’area tecnica”.