Atalanta, Koopmeiners in forte dubbio per la Lazio: le ultime da Zingonia

Per il recupero del centrocampista si va a sintomatologia

(ANSA) - BERGAMO, 01 FEB - Resterà in dubbio fino all'ultimo Teun Koopmeiners in occasione dello scontro diretto di domenica a Bergamo con la Lazio. Il centrocampista mancino dell'Atalanta ha già saltato l'Udinese per il taglio al malleolo mediale sinistro riportato nella partitella due mercoledì fa. Il giocatore, dalla ripresa degli allenamenti a Zingonia martedì mattina, ha continuato a lavorare da solo in palestra. Non trattandosi di un infortunio muscolare, per il recupero si procede a sintomatologia. Ovvero, il rientro di Koopmeiners in campo può avvenire non appena l'interessato non sentirà più fastidio alla caviglia interna: la cicatrizzazione della ferita, debitamente suturata tramite punti, è essenziale per tornare a correre e calciare.

Nessuna chance e solo terapie, invece, per il difensore Isak Hien, lesionatosi il bicipite femorale sinistro. L'allenatore Gian Piero Gasperini dovrebbe riproporre la stessa formula delle ultime partite, confermando la formazione di sabato scorso con l'Udinese: nel tridente d'attacco, De Ketelaere punto fermo con Miranchuk sul lato destro e Scamacca; Muriel e Pasalic le alternative. In mezzo Ederson e De Roon, in fascia Holm e Ruggeri; a protezione di Carnesecchi ci saranno sempre Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. (ANSA).