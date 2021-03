Bachini: "Sono stati trattato come il Riina del calcio. In tanti facevano uso di cocaina"

Jonathan Bachini, ex calciatore di Udinese, Juventus e Brescia, ha parlato a Libero tornando sulla dipendenza da cocaina che ne ha segnato la carriera: "Senza fare nomi, c'erano tanti ex colleghi che facevano uso di cocaina e non sono stati radiati a vita. La trovo un'enorme ingiustizia. Perfino le persone che hanno truccato delle partite, non sono state radiate a vita. La cosa più dura è stata quella di affrontare chi mi amava e dovermi giustificare con loro per gli errori commessi. Mi vergognavo, sono stato trattato come il Totò Riina del calcio. È vero, ho fatto uso di sostanze stupefacenti, ma non legati alle partite ma solo nella vita quotidiana, in modo saltuario e assolutamente personale".