Bologna, Faragò in parte coi compagni nella seduta di allenamento odierna

vedi letture

Sono ripresi oggi a Casteldebole gli allenamenti in assenza dei tanti ragazzi impegnati in Nazionale. Attivazione atletica e partitella a campo ridotto agli ordini di Sinisa Mihajlovic, con Paolo Faragò che si è allenato in parte con i compagni e in parte in seduta differenziata.