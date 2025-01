Ufficiale Bologna, preso in prestito dal Torino il giovane Longoni: prima parte di stagione al Cagliari

Nuovo prestito per il giovane attaccante di proprietà del Torino, Marco Longoni. Il classe 2005, che la scorsa estate era passato al Cagliari, dove ha vestito per 6 volte la maglia della Primavera, ha lasciato il club sardo e si è trasferito, in prestito fino al termine della stagione, dopo essere tornato formalmente ai granata, al Bologna. Il suo contratto è stato depositato oggi, come riportato dal sito ufficiale della Lega Serie A.

Nella giornata di domani la Primavera del Bologna giocherà contro l'Atalanta, con Longoni che non è comunque, chiaramente, nella lista dei convocati, in attesa dei primi allenamenti con il suo nuovo club.