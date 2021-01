Cagliari, giovedì c'è l'Atalanta in Coppa Italia: oggi lavoro personalizzato per Faragò e Klavan

vedi letture

Prosegue la preparazione del Cagliari alla gara di giovedì sera contro l’Atalanta, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. L’allenamento di questa - riporta la nota ufficiale del club - mattina è stato aperto con la fase di attivazione tecnica. A seguire la squadra è stata impegnata in una serie di partitelle ad alta intensità, in chiusura esercitazioni per andare al tiro in porta. Per Paolo Faragò, Zito Luvumbo e Ragnar Klavan lavori personalizzati. Domani è in agenda un nuovo allenamento, sempre al mattino.