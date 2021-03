Cagliari, si ferma Klavan per un affaticamento muscolare. Il report dell'allenamento odierno

Il Cagliari si è allenato questo pomeriggio ad Asseminello, proseguendo la preparazione in vista della gara di sabato contro lo Spezia (ore 18). Dopo il riscaldamento tecnico - riporta la nota ufficiale del club - la squadra ha disputato una partita su spazi ridotti con porticine. A seguire, esercitazione tecnico-tattica sulla fase offensiva. In chiusura di seduta, partita a campo ridotto. Personalizzato per Riccardo Sottil, Matteo Tramoni e Ragnar Klavan: il difensore estone ha accusato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Domani mattina si torna in campo per una nuova seduta di allenamento.