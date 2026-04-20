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Calciomercato Fiorentina, partenza o rinnovo per Dodo?

Calciomercato Fiorentina, partenza o rinnovo per Dodo?TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 07:19Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Firenzeviola.it
L’assenza di Dodo contro il Palace alimenta i dubbi: tra rinnovo e mercato resta il rebus terzino destro

Nella Fiorentina incerottata e con diverse assenze che è stata eliminata in Conference League giovedì sera contro il Crystal Palace, l’assenza più pesante, tenendo a parte il capitolo Kean, è stata senza alcun dubbio quella di Dodo.
Fa quasi strano dirlo, visto che il brasiliano è stato tra giocatori più criticati di tutta la stagione, complice soprattutto la differenza di rendimento avuta rispetto all’annata 2024/2025 (che però è l'inevitabile conseguenza del peggioramento generale della squadra).

La centralità in viola
Il discorso però da fare quando si parla di Dodo è abbastanza semplice. Non siamo infatti di fronte ad un top di livello europeo, anche perché nei fatti l’ex Shakhtar non ha mai dimostrato di esserlo (basti pensare alla gara di andata contro il Palace per avere un riscontro immediato). Ma in un ruolo come quello del terzino, che soprattutto nel nostro campionato è carente di elementi di grande valore, il brasiliano è sicuramente per caratteristiche, soprattutto atletiche (la sua rapidità e velocità, oltre che la qualità nel dribbling sono merce rara) un elemento imprescindibile per questa Fiorentina.

Il peso della sua assenza
Senza di lui, infatti non solo attualmente Vanoli non dispone di sostituti all’altezza (visto anche l’infortunio di Fortini) ma soprattutto è costretto, come accaduto sia a Udine che contro il Crystal Palace stesso, a dover stravolgere l’impostazione tattica della sua squadra, passando quasi sempre alla difesa a tre, o comunque utilizzando un centrale di difesa come terzino bloccato

Un futuro da scrivere tra rinnovo e alternative
Ecco che quindi, in attesa di capire anche a livello contrattuale quale sarà il futuro di Dodo (il cui contratto è in scadenza nel giugno del 2027), sarà fondamentale per la Fiorentina individuare in vista della prossima stagione un profilo che possa prendere le veci o da titolare (in questo caso, ovviamente la caratura deve essere più elevata) o da alternativa, di quello che nonostante tutto resta uno dei titolari inamovibili di questa squadra e che già a partire dal match di domani sera in casa del Lecce riprendere il suo posto a destra tra i titolari.

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