Torino, l'8 agosto amichevole contro l'Avellino

Granata in campo al Partenio per il Memorial Sandro Criscitiello

(ANSA) - TORINO, 06 GIU - Il Torino inizia a proiettarsi verso la prossima stagione ed è stata ufficializzata la prima amichevole dell'estate. Il prossimo 8 agosto, allo stadio Partenio, i granata affronteranno l'Avellino nella quarta edizione del Memorial Sandro Criscitiello. Il calcio d'inizio è fissato alle 20.30, i biglietti sono già in vendita e i prezzi vanno dai 17 euro delle curve ai 32 euro delle tribune. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia. (ANSA).