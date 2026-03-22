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Calciomercato Inter, analisi di entrate e uscite nei tre reparti

Calciomercato Inter, analisi di entrate e uscite nei tre repartiTUTTO mercato WEB
Oggi alle 09:01Altre Notizie
Redazione TMW
fonte LINTERISTA.IT
Editoriale del vice direttore e LINTERISTA.it Christian Recalcati

L'Inter si sta muovendo con attenzione su diversi importanti profili. Giovani, esperti a parametro zero ma anche nomi che nessuno avrebbe mai pensato di accostare al club nerazzurro. Chivu e la dirigenza si stanno muovendo sulla linea dettata da Oaktree senza mai uscire dai binari disegnati dalla proprietà. Nessuno sa con precisione, ma alcuni mai usciti sono di livello mondiale. L'allenatore rumeno vorrebbe cambiare modulo, per disegnare l'Inter a sua immagine e somiglianza, per questo non si legge o sente di difensori centrali, nuovi play o attaccante che potrebbe sostituire Thuram in caso il francese decidesse di lasciare il club nerazzurro. Facciamo chiarezza...

Portieri

Sommer in scadenza, in pole c'è Guglielmo Vicario pronto sostituirlo. Ad oggi non esistono altri obiettivi, anche perchè l'attuale portiere del Tottenham avrebbe già aperto le porte al ritorno in Italia e la destinazione Milano è molto gradita. Alisson ed Emiliano Martinez sono ritenuti forti ma con età che non rientra nei parametro Oaktree, anche perchè hanno un costo simile a quello che l'Inter pagherà per Vicario. Carnesecchi piace ma ha un costo folle e l'Atalanta non ha intenzione di cederlo. Il "sogno" Svilar l'unico ostacolo per Vicario. Sommer potrebbe rinnovare e fare il secondo, piace comunque Stankovic, con Martinez che lascerebbe per giocare titolare.

Difensori

Difesa a 3 o difesa a 4, questo è il problema. Si si decidesse per una difesa con tre uomini in difesa della porta, Bisseck, Akanji e Bastoni sarebbero già con la maglia titolare, ma il mercato potrebbe togliere ai nerazzurri sia Bastoni che Bisseck e regalare alla rosa nerazzurra i vari Muharemovic, Solet o Ostigard, anche se i viaggi di Ausilio a Londra portano ad un altro forte difensore, uno da 50 milioni, uno che potrebbe fare da centrale, braccetto o terzino e a cui il fiuto del gol non manca. Il suo nome? Riccardo Calafiori, residente a Londra, una città che il DS nerazzurro ha appena visitato.

Centrocampisti

Come per la difesa non si sa il modulo, non si sa se i centrale saranno due o tre o esisterà un trequartista, quindi al momento la certezza ha un nome, Barella. Con lui non si muoveranno Sucic e Zielinski, ma tutti gli altri potrebbero lasciare Milano. Stankovic arriverà in rosa, Konè piace tantissimo, ma il play sarà scelto se il centrocampo rimarrà a 3 più gli esterni. tutto fermo intorno a Perrone e Goretzka due giocatori graditi a Chiuvu.

Attaccanti

Thuram non sta facendo quello che tutti si aspettavano, quindi potrebbe essere sacrificato. Difficile qualcuno si presenti con gli 85 milioni della clausola, ma 60/65 milioni, tutti in plusvalenza, potrebbero arrivare. Pio Esposito, Bonny e capitan Lautaro i tre attaccanti ad oggi che potrebbero non cambiare, perchè se si cambiasse modulo servirebbero esterni d'attacco e una prima punta, attualmente già in rosa. Un nome su tutti, il nome che può cambiare l'Inter e la Serie A che potrebbe tornare a far gola grazie a questo acquisto nerazzurro: Nico Williams. I soldi arriverebbero dall'illustre cessione di Marcus Thuram.

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