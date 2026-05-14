Ufficiale Si conclude l'avventura di Luciano Foschi alla guida del Renate: la nota del club nerazzurro

Con la partita di ieri, persa contro il Casarano, si conclude l'avventura di Luciano Foschi alla guida del Renate: contratto in scadenza a giugno per l'allenatore, e scelta di non proseguire con le pantere brianzole.

Questa la nota:

"AC Renate comunica che Luciano Foschi non sarà l’allenatore della Prima Squadra nella stagione sportiva 2026/2027.

Il Club aveva manifestato la volontà di proseguire il percorso intrapreso insieme al tecnico di Albano Laziale, formulando una proposta di rinnovo contrattuale prima della fine della regular season. Mister Foschi ha però scelto, in piena serenità e autonomia, di non proseguire la propria esperienza in nerazzurro. Una decisione personale, maturata nel rispetto reciproco e che nulla toglie alla stima professionale e umana che la società nutre nei confronti dell’allenatore.

Il Renate desidera ringraziare Luciano Foschi per il lavoro svolto con grande serietà, passione e competenza, qualità che hanno contribuito a consolidare ulteriormente il percorso di crescita del Club e a confermare la competitività della squadra. Come dimostrano i 124 punti negli ultimi due campionati, chiusi rispettivamente al 5° e 3° posto.

Al mister vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale e personale.

La società, nel frattempo, è già pienamente operativa nella pianificazione della nuova stagione, con la piena volontà di continuare a costruire un progetto tecnico ambizioso, solido e orientato al futuro".