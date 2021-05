Cecchetto: "Così è nato il brano per lo Scudetto dell'Inter. Fra i tifosi sta andando bene"

Claudio Cecchetto ha firmato il brano celebrativo dello Scudetto dell'Inter insieme a Mirko Mengozzi e Max Pezzali. Questo il suo pensiero ai microfoni di Tuttosport: "E' nato tutto da Mirko, la voce ufficiale di San Siro. C'era la musica, serviva un testo e l'abbiamo realizzato con Max, pensando sia al logo nuovo che alla dimensione internazionale del club. Come sta andando fra i tifosi? Benissimo. La concomitanza con lo Scudetto attira simpatia. Come successo per il nuovo stemma, che a me piace tantissimo, il cambiamento ha sempre bisogno di essere compreso e digerito. Mi piacerebbe che venisse cantato anche dalla squadra. Farei dei provini e poi sceglierei a chi dare una parte e a chi un'altra".