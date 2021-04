La Gazzetta dello Sport: "L'Inter vuole cambiare inno ma i tifosi non sono interessati"

Nonostante il periodo c'è anche motivo di polemica in casa Inter. La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna evidenzia la volontà di cambiare inno da parte del club, ma anche il fatto che i tifosi non sono d'accordo. In pole position il lavoro di Max Pezzali e del produttore discogradico Claudio Cecchetto con "I M Inter" con riferimento alla rivoluzione recente nel logo e nell'idea di appartenenza. Occhio però anche a Povia, uscio allo scoperto sui social scrivendo che il nuovo inno si chiamerà "Vero nerazzurro". Il popolo del web al momento però non sembra interessato a nessuna delle due ipotesi.