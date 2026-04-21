TMW Radio Di Michele: "Lazio in forma. Juve, grande lavoro quello di Spalletti"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico David Di Michele.

Atalanta-Lazio di Coppa Italia, come la vede? Chi partirà titolare davanti?

"La Lazio non parte sfavorita, sta dimostrando nelle ultime partite di star bene fisicamente e mentalmente. Ha ritrovato giocatori importanti, vedi Nuno Tavares, Noslin è più efficace rispetto a prima, Basic è diventato importante, poi c'è Sarri che dà una mentalità offensiva che è importante. E gioca con Patric play che non lo è poi. Davanti oggi vedo avanti Noslin rispetto a Dia e Maldini, mentre dall'altra parte Krstovic ha il piede caldo e continuerei con lui e non con Scamacca".

Juventus, che scalata di Spalletti. Il prossimo anno si deve puntare allo Scudetto? E cosa servirà?

"Sicuramente nella testa di Spalletti c'è. Ero convinto che avrebbe fatto molto bene, perché alcuni giocatori sono per il suo gioco. Ha fatto un lavoro importante e senza attaccanti, visto che gli è mancato Vlahovic e abbiamo visto l'impiego di Openda e David. Ha rigenerato David, si è affidato ai gol di centrocampisti e difensori. Yildiz ha fatto gli straordinari, ora è un po' più giù e stanno uscendo Boga, Conceicao. Locatelli da quando è arrivato Spalletti gioca solo avanti, non indietro, segno che ha migliorato tutti. Il problema vero è che la Juve ha cambiato 12-13 giocatori, l'Inter ha un gruppo già consolidato e fa la differenza. Ora ha creato qualcosa per dare fastidio il prossimo anno alle altre per vincere lo Scudetto. Metti 2-3 giocatori giusti e di qualità e te la giochi con tutti".