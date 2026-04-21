Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Di Michele: "Lazio in forma. Juve, grande lavoro quello di Spalletti"

Di Michele: "Lazio in forma. Juve, grande lavoro quello di Spalletti"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 15:40Altre Notizie
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
Maracanã
00:00
/
00:00

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico David Di Michele.

Atalanta-Lazio di Coppa Italia, come la vede? Chi partirà titolare davanti?
"La Lazio non parte sfavorita, sta dimostrando nelle ultime partite di star bene fisicamente e mentalmente. Ha ritrovato giocatori importanti, vedi Nuno Tavares, Noslin è più efficace rispetto a prima, Basic è diventato importante, poi c'è Sarri che dà una mentalità offensiva che è importante. E gioca con Patric play che non lo è poi. Davanti oggi vedo avanti Noslin rispetto a Dia e Maldini, mentre dall'altra parte Krstovic ha il piede caldo e continuerei con lui e non con Scamacca".

Juventus, che scalata di Spalletti. Il prossimo anno si deve puntare allo Scudetto? E cosa servirà?
"Sicuramente nella testa di Spalletti c'è. Ero convinto che avrebbe fatto molto bene, perché alcuni giocatori sono per il suo gioco. Ha fatto un lavoro importante e senza attaccanti, visto che gli è mancato Vlahovic e abbiamo visto l'impiego di Openda e David. Ha rigenerato David, si è affidato ai gol di centrocampisti e difensori. Yildiz ha fatto gli straordinari, ora è un po' più giù e stanno uscendo Boga, Conceicao. Locatelli da quando è arrivato Spalletti gioca solo avanti, non indietro, segno che ha migliorato tutti. Il problema vero è che la Juve ha cambiato 12-13 giocatori, l'Inter ha un gruppo già consolidato e fa la differenza. Ora ha creato qualcosa per dare fastidio il prossimo anno alle altre per vincere lo Scudetto. Metti 2-3 giocatori giusti e di qualità e te la giochi con tutti".

Articoli correlati
Udinese, l'ex Di Michele: "Davis è insostituibile. Zaniolo meritava di tornare in... Udinese, l'ex Di Michele: "Davis è insostituibile. Zaniolo meritava di tornare in nazionale"
Di Michele: "Italia, Kean può fare la differenza. Conte-Lukaku, s'è rotto qualcosa"... Di Michele: "Italia, Kean può fare la differenza. Conte-Lukaku, s'è rotto qualcosa"
Di Michele: "Ci auguriamo di andare al Mondiali. Gattuso è concentrato e voglioso"... Di Michele: "Ci auguriamo di andare al Mondiali. Gattuso è concentrato e voglioso"
Altre notizie Altre Notizie
Marani dopo gli incontri con Abete e Malago: per la Lega Pro importante la "riforma... Marani dopo gli incontri con Abete e Malago: per la Lega Pro importante la "riforma Zola"
Torna a Napoli il Red Bull king d'o rione, il torneo di calcio di strada Torna a Napoli il Red Bull king d'o rione, il torneo di calcio di strada
Fattori: "Italiano non da big. Milan, Allegri ha fatto il massimo" TMW RadioFattori: "Italiano non da big. Milan, Allegri ha fatto il massimo"
Antonio Paganin: "Italiano è pronto per il Napoli. E vi spiego perché" TMW RadioAntonio Paganin: "Italiano è pronto per il Napoli. E vi spiego perché"
Di Michele: "Lazio in forma. Juve, grande lavoro quello di Spalletti" TMW RadioDi Michele: "Lazio in forma. Juve, grande lavoro quello di Spalletti"
L'Inter va a giocare a Hong Kong e non è la prima volta: c'è un precedente del 1997... L'Inter va a giocare a Hong Kong e non è la prima volta: c'è un precedente del 1997
Mattei: "Conte, potevi fare di più. Roma, ma perché Ranieri..." TMW RadioMattei: "Conte, potevi fare di più. Roma, ma perché Ranieri..."
L'osservatore Palma: "Benedetti, è duello Napoli-Como. Juve, intriga Esposito" TMW RadioL'osservatore Palma: "Benedetti, è duello Napoli-Como. Juve, intriga Esposito"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris 9 milioni per Nico Paz, 25 per Dumfries e Lobotka, 54 per Bremer. Otto clausole che condizioneranno l'estate della Serie A: solo una è totalmente fuori mercato
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Riforma calcio italiano, Abodi in Senato: "Settori giovanili base per la credibilità di un sistema"
Immagine top news n.1 Inter-Como, le probabili formazioni: chance per Bonny, Fabregas verso la difesa a tre
Immagine top news n.2 Rocchi a Open VAR: "Gol di Krstovic in Roma-Atalanta regolare, mani di De Roon non punibile"
Immagine top news n.3 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.4 Classifiche a confronto: +7 Inter, -5 Napoli! Balzo della Juve, il Bologna è crollato
Immagine top news n.5 Milan, i soldi della Champions per l'assalto al bomber. C'è anche l'idea Sorloth
Immagine top news n.6 Stato di forma: in vetta c'è la Juventus! Sorpresa Fiorentina: è seconda con l'Inter
Immagine top news n.7 Napoli, tutti i nomi per l'eventuale post-Conte: tra le idee anche Sarri e Mancini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro
Immagine news podcast n.2 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Fuga per la Champions e per la Juventus è già iniziata la programmazione
Immagine news podcast n.4 Perché De Rossi non è più Capitan Futuro ma un tecnico da un grande domani
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Fattori: "Italiano non da big. Milan, Allegri ha fatto il massimo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Antonio Paganin: "Italiano è pronto per il Napoli. E vi spiego perché"
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Michele: "Lazio in forma. Juve, grande lavoro quello di Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Filardi: "Conte si sta affidando troppo ai senatori. Servono forze fresche, come quelle di Alisson"
Immagine news Serie A n.2 Besiktas, contatti per la conferma di El Bilal Touré dall'Atalanta. Per l'obbligo servono 9 gol
Immagine news Serie A n.3 Serie A, i migliori 5 portieri dopo 33 giornate: Caprile perde una posizione
Immagine news Serie A n.4 Già annunciato l'erede di Vaira. Il nuovo Ds del Pisa è l'ex Udinese Gabbanini
Immagine news Serie A n.5 Costruzione stadi, finanziamenti ed Euro32. Le parole di Abodi in audizione al Senato
Immagine news Serie A n.6 Dalla Turchia: le strade di Lukaku e l Napoli si separeranno. Il Besiktas prende informazioni
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: sono sei i giocatori fermati per un turno
Immagine news Serie B n.2 Avellino-Bari cambia orario e viene anticipata? Stop alla vendita dei biglietti
Immagine news Serie B n.3 SudTirol, sovraccarico al ginocchio per Kofler. La sua stagione è virtualmente finita
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, Noto: "Spesso ai playoff, ma sempre sconfitti. Dobbiamoi sfatare questo tabù"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, la Corte Federale d'Appello conferma le 10 giornate per Foti e Gregucci
Immagine news Serie B n.6 Venezia, si lavora al rinnovo di Haps: l'esterno pronto ad accettare un ingaggio ridotto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, non solo Maita: anche per Vannucchi scatta il rinnovo automatico per la Serie B
Immagine news Serie C n.2 Zizzari: "In Serie C bisogna investire nel settore giovanile e nelle strutture"
Immagine news Serie C n.3 Fra play out appesi a un filo, contestazione e passaggio di consegne. A Siracusa la tensione è alta
Immagine news Serie C n.4 Corsa contro il tempo per salvare la Ternana: scorporo del ramo sportivo e poi via alle offerte
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, sfuma la trattativa con Rufini. Il club, per ora, resta in mano a Iervolino
Immagine news Serie C n.6 Trapani, retrocessione sul campo ma ultima speranza al CONI: oggi l’udienza decisiva
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio
Immagine news Calcio femminile n.2 Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve, Braghin: "Il calcio femminile non può vivere di solo mecenatismo. Serve sostenibilità"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?