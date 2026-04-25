Di Michele: "La mia Salernitana poteva ambire all'Europa League. Col Napoli il gol più bello"

Intervistato da LiraTv per commentare l'attualità granata, l’ex attaccante David Di Michele ha ricordato anche la sua avventura tra le fila della Salernitana in Serie A nella stagione 1998-1999. Queste le sue dichiarazioni in merito: "La mia squadra avrebbe potuto ambire all’Europa League. C’erano individualità fortissime e un gruppo incredibile. Il gol più bello resto quello nel derby con il Napoli in Coppa Italia. Fare doppietta e con un pallonetto meraviglioso fu un ricordo piacevole".

Rimpianti? "Il gesto nella partita con la Pistoiese: segnai da 35 metri e andai sotto la tribuna a zittire alcuni tifosi che mi dicevano parolacce. Quel gesto ha incrinato il mio rapporto con la tifoseria. Poi però tutto è rientrato anche a suon di gol e prestazioni. Il legame che c’è e indissolubile. Ho un amore incredibile per Salerno: hanno dato più loro a me che io a loro", la sua risposta.

Sull’effetto Arechi, Di Michele ha infine aggiunto: "Ho tantissimi ricordi: alla prima di campionato in casa nell’anno della serie A con il Milan era stracolmo, pieno. Avevo la pelle d’oca nel riscaldamento. Il tifo salernitano parla da solo. Ho avuto la fortuna di viverlo sulla mia pelle ed è differente da chi vede la sfida in tv. E’ stato sensazionale: non c’era un posto libero".